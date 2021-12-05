Лев Лещенко: «Динамо» обыграет «Зенит», мы сейчас на ходу

Известный болельщик московского «Динамо», народный артист РСФСР Лев Лещенко уверен, что бело-голубые уйдут на зимнюю паузу лидерами российской премьер-лиги.

Напомним, «Динамо», отстающее на два очка от лидера «Зенита», 12 декабря примет на своем поле сине-бело-голубых.

«Обыграем «Зенит» и оторвемся на одно очко. Есть хорошие шансы победить. «Динамо» уже не то, какое было в матче в Санкт-Петербурге. Там нам просто не повезло. У «Зенита» идет небольшой спад, с «Ростовом» играли не очень. А мы сейчас на ходу. Ребята отлично выглядят. Захарян опять показал, что он уверенно смотрится в коллективе. У «Динамо» есть настроение и энтузиазм, это может хорошо повлиять на ход матча» , - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Сегодня бело-голубые обыграли «Уфу» (2:0), но потеряли не неопределенный срок польского полузащитника Себастьяна Шимански.