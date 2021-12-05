Степашин - об игре с «Зенитом»: Ждем настоящую игру «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал успех сине-белых в матче 17-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0). Уфимцы заканчивали этот матч вдевятером.

«Когда играем с преимуществом в два человека, то, конечно, хотелось бы забить больше, чтобы не переживать. Думаю, перед «Зенитом» мы решили немного расслабиться. Надеюсь, в следующее воскресенье будет настоящая игра «Динамо», - передает слова Степашина «Чемпионат».

Таким образом, «Уфа» опустилась на 15-е место в зону прямого вылета, имея 16 очков. Идущее вторым «Динамо» набрало 35 очков и сократило отставание от «Зенита» до двух очков. Матч между лидерами РПЛ пройдет в следующем туре на поле бело-голубых

Игра московской и питерской команд пройдет 12 декабря, в этот же день «Уфа» сыграет на выезде против «Локомотива».