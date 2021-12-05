В «Динамо» положительно отреагировали на акцию фанатов в поддержку ЦСКА

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин положительно отреагировал на действия динамовцев в поддержку фанатов ЦСКА, которые покинули фанатскую трибуну в 17-м туре РПЛ.

«Акция фанатов? Я их прекрасно понимаю, потому что сам когда-то служил в МВД… Наказывать надо тех, кто виноват. Мне жалко, что ребята уходят с матчей», — рассказал Степашин «Чемпионату».

Напомним, после домашнего матча ЦСКА с «Зенитом» более четырехсот невинных фанатов армейцев были арестованы полицией. Это произошло из-за пиротехнического шоу красно-синих на матче с петербуржским клубом. В результате большинство болельщиков клубов РПЛ поддержат эту акцию протеста в предстоящем 17-м туре РПЛ.

Большинство фанатов клубов РПЛ поддержали эту акцию.

В матче 17-го тура «Динамо» одолело «Уфу» со счетом 2:0. Теперь в активе подопечных Сандро Шварца 35 очков и отставание от лидирующего «Зенита» в два балла перед их очным матчем.