Ордец - об игре с «Зенитом»: Мы будем делать все, чтобы закончить часть чемпионата на первом месте

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец высказался о победней игре «Динамо» против «Уфы» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ и рассказал об оставшихся играх чемпионата до зимней паузы.

«Я в «Динамо» два с половиной года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте.

Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить», - передает слова Ордеца ТАСС.

В матче 17-го тура «Динамо» одолело «Уфу» со счетом 2:0. Теперь в активе подопечных Сандро Шварца 35 очков и отставание от лидирующего «Зенита» в два балла перед их очным матчем.