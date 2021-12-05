Тренер сборной Сенегала раскритиковал Клоппа за его слова про маленький турнир КАФ

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе подверг критике Юргена Клоппа, который возглавляет «Ливерпуль», за его слова о маленьком турнире про Кубок африканских наций.

«Кем он себя возомнил? Я тренирую сборную Сенегала, и мои игроки играют с Клоппом в «Ливерпуле». Я уважаю «Ливерпуль», но не Клоппа, который осмелится так сказать об африканских футбольных турнирах.

Он там, где сейчас, благодаря африканским футболистам. Он проиграл все финалы, пока Салах, Мане и Матип не помогли ему выиграть свой первый большой европейский финал», - цитирует Сиссе Sports Illustrated.

Отметим, что следующий Кубок африканских наций пройдет в Камеруне с 9 января по 6 февраля 2022 года. Действующим обладателем турнира является сборная Алжира.