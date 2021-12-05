Воронин - об игре с «Зенитом»: Болельщики и я хотим уйти на перерыв на первом месте

Тренер московского «Динамо» и бывший футболист этой команды Андрей Воронин заявил, что сине-белые будут играть на победу в матче с «Зенитом». Очная встреча пройдет в следующем 18-м туре РПЛ.

«С «Зенитом» будут играть два первых места, настраиваемся на победу. Ребята прекрасно все понимают.

Надеюсь, что будет много голов. Хочется, чтобы игра для нас была не такая, как в Питере. В следующем году все равно еще будет много игр. У нас есть хороший задел, но идем от игры к игре. Конечно, мы хотим победить «Зенит». Болельщики и я тоже хотим уйти на перерыв на первом месте», - приводит слова Воронина «Чемпионат».

В матче 17-го тура «Динамо» одолело «Уфу» со счетом 2:0. Теперь в активе подопечных Сандро Шварца 35 очков и отставание от лидирующего «Зенита» в два балла перед их очным матчем.