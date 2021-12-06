«Легия» проиграла «Краковии» в чемпионате перед матчем со «Спартаком» в Лиге Европы

В Кракове состоялся матч 17-го тура польской премьер-лиги между местной «Краковией» и «Легией». Хозяева выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Ван Амерсфор на 19-й минуте.

Перед этим матчем «Легия» выиграла два матча подряд - в кубковой встрече и во внутреннем первенстве.

После 17-ти туров национального чемпионата соперник «Спартака» идет в группе вылета на 16-м месте с 12-ю баллами. На счету «Краковии» десятое место и 23 очка.

Следующий матч поляки проведут против «Спартака» в матче 6-го тура Лиги Европы. «Легия» пребывает на четвертом месте в группе с шестью очками, а красно-белые удерживают второе место, имея на один балл больше.