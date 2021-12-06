«Ньюкасл» готовит предложение Лингарду, он может стать самым дорогим игроком в истории клуба

Английский «Ньюкасл Юнайтед» заинтересован возможностью покупки Джесси Лингарда, который выступает за «Манчестер Юнайтед». «Сороки» готовы предложить ему зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю.

По словам The Times, «сороки» готовы купить игрока в зимнее трансферное окно и предложить ему контракт с зарплатой более 100 тысяч фунтов в неделю. Это сделает Лингарда самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ Лингард провел восемь матчей за «красных дьяволов», отметившись двумя забитыми мячами. В общей сложности он провел за «Манчестер Юнайтед» 221 игру, в которых он забил 35 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующая трансферная стоимость англичанина составляет 22 миллиона евро.