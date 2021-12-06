«Ювентус» выиграл у «Дженоа» дома, Куадрадо забил прямым ударом с углового

В Турине состоялся матч 16-го тура серии А между «Ювентусом» и «Дженоа». Хозяева минимально выиграли со счетом 1:0.

Точный удар с углового нанес колумбийский полузащитник «старой синьоры» Хуан Куадрадо на 9-й минуте. Точку в игре поставил Пауло Дибала (82).

По итогам этой встречи «Ювентус» взобрался в зону Лиги Европы на 5-е место с 27-я очками. Команда из Генуи находится на 18-м месте с десятью баллами.

Следующий матч в рамках серии А подопечные Массимилано Алегри проведут против «Венеции» на выезде 11 декабря, а «Дженоа» встретится с «Сампдорией» дома днем ранее.

Италия, серия А

16-й тур

«Ювентус» (Турин) - «Дженоа» 2:0

Голы: Куадрадо 9, Дибала 82