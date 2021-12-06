«Бордо» и «Лион» сыграли вничью в результативном матче Лиги 1

В Бордо на стадионе «Стад-де-Бордо» состоялся матч между местным «Бордо» и «Лионом». Команду сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.

Голы у «Бордо» забили Мало Густа (автогол, 36-я минута) и Альберт Элис (58). В составе гостей отличились Джейсон Денайер (29) и Тиаго Мендес (41).

По итогам этой встречи «Лион» остался на 12-м месте с 23-я очками в таблице французской Лиги 1, в активе «Бордо» 17-я позиция и 14 баллов.

Следующий матч в рамках внутреннего первенства «Лион» сыграет на выезде против «Лилля» 12 декабря, а «Бордо» примет «Труа» в этот же день.

Франция

Лига 1, 17-й тур

«Бордо» (Бордо) - «Лион» (Лион) 2:2

Голы: Густа 36, Элис 58, - Денайер 29, Мендес 41.