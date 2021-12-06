«Валенсия» с Черышевым в заявке одолела «Сельту» в гостях в матче Примеры

В Виго на стадионе «Балайдос» состоялся матч 16-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и «Валенсией». Победу одержали футболисты гостей со счетом 2:1.

Мяч в составе хозяев забил Яго Аспас на 11-й минуте. У «летучих мышей» отличились Уго Дуро (19) и Макси Гомес (53).

По итогам этой встречи «Валенсия» продлила беспроигрышную серию до шести матчей, поднявшись на восьмую строчку Примеры с 22-я очками. В активе «Сельты» 14-я позиция и 16 баллов.

Следующий матч в рамках Ла Лиги «Сельта» проведет против «Мальорки» в гостях 10 декабря, а «Валенсия» примет «Эльче» днем позже.

Испания, Ла Лига

16-й тур

«Сельта» (Виго) - «Валенсия» (Валенсия) 1:2

Голы: Аспас 11, - Дуро 19, Гомес 53

«Сельта»: Дитуро, Васкес, Араухо (Мурильо, 74), Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Серви (Солари, 58), Бельтран (Нолито, 57), Аспас (Тапия, 16), Санти Мина.

«Валенсия»: Силлессен, Пиччини (Тони Лато, 73), Альдерете, Гильямон, Гайя, Васс, Солер, Куандреди (Рачич, 52), Элдер Кошта (Гедеш, 83), Макси Гомес (Маркос Андре, 83), Дуро (Муса, 84).

Предупреждения:

Бельтран (9), Аспас (12), Макси Гомес (36), Гайя (51).