Вячеслав Колосков: Пока не вижу «Краснодар» в числе претендентов на медали

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий после победы «Краснодара» над «Сочи» (2:1) в 17-м туре чемпионата России.

«Пока не вижу «Краснодар» в числе претендентов на медали. У них пока нет такой целостной игры, которая была сегодня у «Сочи». Запаса прочности или класса пока нет. Отрезками показывают хороший футбол, но не хватает цельной игры. В пятерке точно будут, но вот за медали - пока нет. Не знаю, что будет после зимних сборов. Посмотрим», - приводит слова Колоскова РБ Спорт.

Напомним, что в составе сочинцев отличился Матео Кассьерра. Колумбийский нападающий забил мяч на 19-й минуте. Автором дубля в составе краснодарцев стал Виктор Классон. Шведский хавбек реализовал пенальти (23-я минута) и отличился с игры (52).

Таким образом, «Краснодар» набрал 28 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. »Сочи» идет четвертым (28 очков).

В следующем туре 12 декабря подопечные Виктора Гончаренко сыграют дома против «Нижнего Новгорода». «Сочи» на следующий день примет «Спартак».