Роман Орещук: Чемпионскую игру «Динамо» не демонстрирует

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на победу московского клуба над «Уфой» (2:0) в 17-м туре чемпионата России.

«Все-таки чемпионскую игру «Динамо» не демонстрирует, но одну из самых сильных в чемпионате точно показывает. Почему нет? Чемпионская игра - когда в конце игры получаешь свои три очка. Когда ты даешь по 6-7 победных серий подряд - тоже чемпионская игра. Может быть, по игре не так стабильно выглядит «Динамо» из-за молодых ребят, но по результату да. Всего два очка от «Зенита», второе место в РПЛ», - приводит слова Орещука РБ Спорт.

Напомним, что игра началась с грубого нарушения правил, после которого полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов получил прямую красную карточку (6-я минута), а лидер бело-голубых Себастьян Шимански был заменен (7).

Бело-голубые воспользовались численным преимуществом благодаря голу Дениса Макарова (29).

Башкирская команда в последней трети первого тайма потеряла еще одного игрока: фол последней надежды совершил Эгаш Касинтура (36).

«Уфа» смогла продержаться на расстоянии одного гола до 86-й минуты, когда забил Арсен Захарян.

Таким образом, «Уфа» опустилась на 15-е место в зону прямого вылета, имея 16 очков. Идущее вторым «Динамо» набрало 35 очков и сократило отставание от «Зенита» до двух очков. Матч между лидерами РПЛ пройдет в следующем туре на поле бело-голубых

Игра московской и питерской команд пройдет 12 декабря, в этот же день «Уфа» сыграет на выезде против «Локомотива».