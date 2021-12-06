Фред - о победе «Манчестер Юнайтед» над «Кристал Пэлас»: Приятно, что мой гол стал важным

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал победу своей команды в 15-м туре чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:0).

«Всегда здорово забить гол, но мы выиграли со счетом 1:0, так что приятно, что мой мяч стал важным. Конечно, прежде всего, победа помогает команде. Это было хорошее выступление, мы играли очень хорошо. Поскольку это первая игра с нашим новым тренером, для нас важно, чтобы мы продолжали работать день за днем и были готовы к следующей игре», - приводит слова Фреда официальный сайт клуба.

Добавим, что данная игра, была первой, в которой «манкунианцами» руководил Ральф Рангник.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 24 очка и поднялись на шестое место турнирной таблицы, «орлы» остались с 16 очками и опустились на 12-ю строчку.

В следующем туре «МЮ» 11 декабря сыграет на выезде против «Норвича», а «Кристал Пэлас» на следующий день примет на своем поле «Эвертон».