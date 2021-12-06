Ковач - о победе «Монако» над «Метцем»: Головин и Бен Йеддер были хороши

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу своей команды над «Метцем» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

«Это был хороший матч, и я очень рад победе «Монако» доминировала в этой встрече, соперник не нанес ударов по воротам. Для нас это была хорошая неделя. Игроки, сыгравшие с «Анже», провели лучшую игру сезона и заслужили сыграть в следующем матче. Но Головин и Бен Йеддер были хороши», - приводит слова Ковача AFP.

Напомним, что авторами голов в составе хозяев стали Софьян Диоп (2-я минута), Кевин Фолланд (44, с пенальти)), Желсон Мартинш (54) и Виссам Бен-Йеддер (87).

Отметим, что российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 58-й минуте. Он заменил Диопа и отдал голевую передачу на Бен-Йеддера.

«Монако» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Метц» располагается на 19-й строчке, имея в активе 12 очков.

12 декабря монегаски сыграют в гостях с «ПСЖ». «Метц» проведет домашний матч с «Лорьяном».