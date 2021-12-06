Роналду - о первой победе при Рангнике: Шаг за шагом, мы «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своем инстаграме прокомментировал победу команды в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0).
Отметим, что эта игра стала первой для Ральфа Рангника на посту главного тренера «красных дьяволов».
«Шаг за шагом, мы - «Юнайтед», - подписал публикацию в соем инстаграме Роналду.
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Напомним, что победный мяч на 77-й минуте забил бразильский полузащитник Фред.
Таким образом, «красные дьяволы» набрали 24 очка и поднялись на шестое место турнирной таблицы, «орлы» остались с 16 очками и опустились на 12-ю строчку.
В следующем туре «МЮ» 11 декабря сыграет на выезде против «Норвича», а «Кристал Пэлас» на следующий день примет на своем поле «Эвертон».