Гончаренко - о матче «Сочи» - «Краснодар»: Мы одержали в кои-то веки волевую победу

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в 17-м туре чемпионата России.

«Очень хорошая по качеству игра была, тот случай, когда две команды были хороши на поле, это касается атакующих действий, и мы пытались атаковать, и «Сочи». Наверное, моменты, которые у нас были в первые 10 минут, нужно было реализовать, чтобы матч перешел в другое русло. Мы одержали в кои-то веки волевую победу, это важно для того, чтобы команда себя чувствовала увереннее.», - приводит слова Гончаренко ТАСС.

Напомним, что в составе хозяев отличился Матео Кассьерра. Колумбийский нападающий забил мяч на 19-й минуте.

Автором дубля в составе гостей стал Виктор Классон. Шведский хавбек реализовал пенальти (23-я минута) и отличился с игры (52).

Таким образом, «Краснодар» набрал 28 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. »Сочи» идет четвертым (28 очков).

В следующем туре 12 декабря подопечные Виктора Гончаренко сыграют дома против «Нижнего Новгорода». «Сочи» на следующий день примет «Спартак».