Гезюбююк из Нидерландов станет главным арбитром матча между «Зенитом» и «Челси» в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей будет работать на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Зенит» сыграет с «Челси» в Санкт-Петербурге.

По информации источника, главным арбитром предстоящей встречи назначен представитель Нидерландов Сердар Гезюбююк. Помощниками 36-летнего рефери станут его соотечественники, а именно Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Йерун Мансхот. Отвечать за работу VAR будут отвечать Йохем Камфус и его ассистент Клай Руперти.

Напомним, игра «Зенит» – «Челси» состоится 8 декабря. Начало – в 20:45 мск. В данный момент «аристократы» занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав 12 очков. Петербуржцы располагаются на третьей строчке с четырьмя очками – сине-бело-голубые уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В матче первого тура, который прошел 14 сентября, подопечные Сергея Семака минимально уступили своему сопернику в Лондоне со счетом 0:1.