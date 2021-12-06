Салах выразил готовность остаться в «Ливерпуле»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сообщил о том, что он готов остаться в английском клубе, если руководство сможет договориться с ним по поводу деталей нового контракта.

Напомним, что нынешнее соглашение 29-летнего египтянина с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

– Если бы решение зависело только от меня, то я бы хотел остаться в «Ливерпуле». Об этом я уже говорил много раз. Однако все зависит от руководства клуба – этот вопрос они должны решить сами. Дело не только в финансовой стороне данного вопроса, а также в том, насколько клуб ценит своего футболиста и готов ли пойти на все, чтобы его сохранить в составе, – приводит слова Салаха RMС Sport.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 223 матча, забил 144 гола и отдал 56 ассистов. В нынешнем сезоне на счету форварда 19 забитых мячей и 11 результативных передач в 20 встречах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 100 миллионов евро.