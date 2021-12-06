«Интер» планирует продлить контракт с Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в ближайшее время может пролонгировать контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство миланского клуба довольно работой итальянского специалиста, поэтому готово предложить тренеру новое соглашение.

«Интер» предложит Индзаги контракт до лета 2025 года с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон. Действующее соглашение рассчитано до лета 2023-го.

После 16 туров «Интер» идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков.