КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Соболева в матче «Спартак» – «Ахмат»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет на своем ближайшем заседании рассмотрит красную карточку форварда «Спартака» Александра Соболева, которую игрок получил в первом тайме матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Напомним, что в прошедшей встрече с грозненцами нападающий был удален на 32-й минуте за фол на полузащитнике Игоре Коновалове – футболист попал шипами по ноге хавбека. После игры Соболев сказал, что в данном эпизоде ему «было некуда деть ногу».

– Три прямые красные карточки рассмотрим – Соболев, Кротов и Крыховяк. Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в адрес кого-либо у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не стоит. Плюс рассмотрим скандирование ненормативной лексики на матчах, перенесенный вопрос матча ЦСКА – «Зенит» и ряд нарушений санитарного регламента, – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Отметим, что в данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Ахмат» располагается на седьмой строчке с 24 очками.

13 декабря красно-белые сыграют в гостях против «Сочи», а грозненский клуб днем ранее у себя примет «Химки».