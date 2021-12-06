Куликов назначен на пост главного тренера «Ротора»

Пресс-служба «Ротора» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Артем Куликов.

По информации источника, 41-летний россиянин начнет работать в волгоградском клубе в январе, когда футболисты выйдут из отпуска. Таким образом, специалист заменит на данном посту Дмитрия Хохлова, покинувшего команду в ноябре.

Напомним, что Куликов находился без клуба с 30 ноября этого года после того, как он был уволен из «Велеса». Ранее специалист работал «Краснодаре-2».

В данный момент «Ротор» занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 24 очка после 25 сыгранных туров.