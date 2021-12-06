Макаров – о матче «Динамо» – «Зенит»: Мы сделаем все, чтобы не отдавать им первое место в РПЛ

Фланговый полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграет дома против «Зенита».

Отметим, что игра между клубами состоится 12 декабря в 14:00 мск. Вчерашняя победа бело-голубых над «Уфой» (2:0) позволила подопечным Сандро Шварца сократить отставание от петербуржцев в турнирной таблице РПЛ до двух очков. Теперь «Динамо» идет вторым с 35 очками, а «Зенит» располагается на первой строчке, имея в своем активе 37 очков.

– С «Зенитом» будет большая битва. Думаю, каждый будет заряжен. Сделаем все возможное, чтобы не отдавать им первое место, – сказал Макаров в интервью клубной пресс-службе москвичей.

Напомним, что в матче первого круга команда Сергея Семака обыграла «Динамо» в Санкт-Петербурге со счетом 4:1.