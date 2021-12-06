Седьмой сезон НСФЛ завершился с рекордным результатом

Сборная Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь) защитила титул чемпионов Национальной студенческой футбольной лиги с рекордным результатом – 15 побед в 15 матчах сезона.

«Удержать титул всегда сложнее. Но нам не только удалось это сделать, но и поставить несколько рекордов – по набранным очкам, по количеству побед. Его теперь можно будет только повторить», - отметил главный тренер КФУ Сергей Величко.

Второе место заняли футболисты Смоленского государственного университета спорта, третьей стала команда Кубанского государственного университета (Краснодар). Лучшим игроком сезона был признан полузащитник КФУ Длявер Нуридинов – в его активе 15 очков по системе гол+пас.