«Фиорентина» рассматривает вариант с расторжением контракта с Кокориным

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб в январе 2022 года.

Как сообщает La Nazione, руководство «фиалок» намерено решить вопрос с 30-летним футболистом в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что клуб готов отдать россиянина в аренду в другую команду до конца текущего сезона. Также флорентийцы рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта с игроком.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» в январе этого года, подписав с командой соглашение до лета 2024-го. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах, отыграв в общей сложности 28 минут.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда 3,5 миллиона евро.