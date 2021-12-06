«Спартак» отправится на тренировочные сборы в ОАЭ вместе с Ваноли

Стало известно о том, когда «Спартак» проведет свои тренировочные сборы в рамках подготовки ко второй части сезона-2021/22.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», московский клуб, как и в прошлом году, отправится в Дубай. Первый сбор запланирован на январь, а второй пройдет в феврале. Более точные даты будут известны после того, как состоится матч 18-го тура РПЛ с «Сочи».

Как сообщает источник, готовить красно-белых будет итальянский специалист Паоло Ваноли. Ранее стало известно, что 49-летний специалист должен прилететь в Москву 15 декабря, а спустя день заключить контракт со «Спартаком» и быть представленным в качестве нового наставника столичной команды.

Отметим, что в данный момент главным тренером москвичей является Руй Витория. В нынешнем сезоне клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 17 турах.