«Локомотив» не планирует подписывать полноценный контракт с Анджорином

Атакующий полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин, арендованный у «Челси» до конца текущего сезона, не станет полноценным игроком московского клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство железнодорожников не заинтересовано в выкупе контракта 20-летнего англичанина. Тем самым, футболист вернется в расположение лондонцев летом 2022 года.

Напомним, что Анджорин перешел в «Локомотив» в сентябре этого года. С тех пор он принял участие в девяти матчах команды во всех турнирах, забив один гол.

В данный момент подопечные Маркуса Гисдоля занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. В Лиге Европы московский клуб располагается на четвертой строчке с двумя очками.