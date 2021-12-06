Черчесов не станет главным тренером сборной Венгрии

Пресс-атташе сборной Венгрии Герге Сабо прокомментировал появившуюся информацию о том, что Станислав Черчесов входит в число кандидатов на пост главного тренера национальной команды.

Ранее стало известно, что 58-летний специалист может заменить должности итальянца Марко Росси на должности наставника сборной.

– Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова. Федерация футбола Венгрии полностью доверяет Росси. Обе стороны готовы выполнить контракт, который действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем вообще никакие кандидатуры, – цитирует Сабо Sport24.

Напомним, что по итогам квалификации к чемпионату мира 2022 году в Катаре Венгрия заняла четвертое место в турнирной таблице группы I, набрав 17 очков. Команду опередили сборные Англии, Польши и Албании.