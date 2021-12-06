Бензема не сыграет против «Интера» из-за травмы

Форвард «Реала» Карим Бензема не сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб сыграет дома с «Интером».

Согласно данным портала Goal, французский футболист получил повреждение в игре 16-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (2:0) – нападающий почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия и был заменен в первом тайме.

Как сообщает источник, игрок мадридцев пропустит не менее одной недели.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бензема провел за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 ассистов. Испанская команда сыграет против «Интера» завтра, 7 декабря.