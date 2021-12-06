Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших арбитров 2021 года среди женщин по версии IFFHS

Пресс-служба Международной федераций футбольной истории и статистики (IFFHS) сообщила о том, что российский арбитр Анастасия Пустовойтова попала в тройку лучших судей мира по итогам 2021 года.

Отметим, что 40-летний рефери получила в голосовании 60 очков. Россиянка уступила лишь представительнице Франции Стефани Фраппар, на счету которой 155 очков. Тройку лучших замкнула швейцарка Эстер Стаубли (25).

Добавим, что лучшим арбитром среди мужчин стал Феликс Брых из Германии (110). Второе и третье места заняли нидерландец Бьорн Куйперс (95) и итальянец Даниеле Орсато (40) соответственно.