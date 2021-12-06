Два игрока клуба «Металлург-Видное» отстранены от футбольной деятельности на 5 лет

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить двух игроков «Металлурга-Видного» Дмитрия Андрияхина и Анатолия Негоду от футбольной деятельности сроком на пять лет.

«Футболисты команды «Металлург-Видное» Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет за систематическую игру на тотализаторе. Каждый из них совершил более 500 ставок, включая сотни ставок на матчи под эгидой РФС. При этом игроки не совершали интерактивных ставок на матчи с участием своей команды», - написано в сообщении, опубликованном пресс-службой РФС.

Добавим, что «Металлург-Видное» выступает в группе 3 ФНЛ-2. После 20 игр, команда набрала 9 очков и занимает 11 место в турнирной таблице.