Кафельников считает Федуна худшим президентом в истории российского футбола

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался по поводу работы Леонида Федуна на должности президента «Спартака».

Отметим, что 65-летний специалист занимает свой пост с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. Также команда пять раз завоевывала серебряные медали национального первенства.

– Федун – худший президент в истории российского футбола. Уверен, человек, который владеет таким активом, должен относиться более ответственно к своему имуществу. Могу ошибаться, но и в «Лукойле» он, возможно, повседневную работу не выполняет, за него это делают другие люди, – приводит слова Кафельникова «РБ-Спорт».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Спартак» под руководством Руя Витории занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 17 турах. В Лиге Европы москвичи располагаются на второй строчке в квартете C, имея в своем активе семь очков после пяти матчей.