Полузащитник «Динамо» Шимански избежал серьезной травмы после игры с «Уфой»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шимански избежал серьезного повреждения после фола хавбека «Уфы» Вячеслава Кротова в матче команд в рамках 17-го тура российской премьер-лиги (2:0).

Напомним, что данное нарушение правил было зафиксировано на шестой минуте: игрок башкирского клуба получил прямую красную карточку, а футболист бело-голубых - заменен.

По информации «Чемпионата», у Шимански был диагностирован лишь сильный ушиб, но его участие в игре против лидера РПЛ «Зенита» в 18-м туре находится под вопросом и будет приниматься перед началом встречи, которая пройдет 12 декабря.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 17 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и шестью результативными передачами.