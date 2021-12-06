Дебют Лунева в составе «Байера» состоится в матче Лиги Европы с «Ференцварошем»

Стало известно, когда российский голкипер Андрей Лунев сможет дебютировать за «Байер» в рамках официальных матчей.

Как сообщает главный тренер леверкузенцев Херардо Сеоане, 30-летний вратарь выйдет в стартовом составе команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша», который состоится 9 декабря.

– Мы планируем провести как можно больше изменений в составе. В данный момент можно точно сказать, что Лунев начнет игру с первых минут. Андрей заслужил шанс проявить себя, поскольку он хорошо тренировался все это время, – цитирует Сеоане Kicker.

Напомним, что «Байер» гарантировал себе первое место в квартете G, набрав 13 очков в пяти турах. Ранее в предыдущих матчах турнира, а также в чемпионате Германии в стартовом составе «аптекарей» неизменно выходил представитель Финляндии Лукаш Градецки.

Что касается Лунев стал игроком немецкой команды в июле 2021 года и подписал с ней двухлетний контракт.