Шамиль Газизов: Кокорин помог бы «Уфе», но у клуба нет финансовых возможностей для его подписания

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался оценил возможность подписания уфимским клубом форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Напомним, что отечественный специалист, ранее работавший в «Спартаке», поучаствовал в переходе 30-летнего нападающего в стан красно-белых из «Сочи» в августе прошлого года.

– Готов ли я позвать Кокорина в «Уфу»? Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина. Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе», – цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» в январе этого года, подписав с командой соглашение до лета 2024-го. В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах, отыграв в общей сложности 28 минут.