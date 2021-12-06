Кавазашвили предложил себя, Ловчева, Ярцева и Романцева в консультанты «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не видит себя главным тренером команды, но согласен занять другую должность.

«Мне уже 81 год. Мне давным-давно поздно. Есть наши молодые тренеры, которые готовы возглавить клуб. Но я, Ловчев, Ярцев и Романцев не откажемся быть консультантами. Нас просто не зовут. С большой радостью готов помогать тренерам «Спартака». Я буду сидеть и смотреть. Вмешиваться не буду. Если будет необходимо, то один на один поговорю с тренером, дам ему совет, чтобы другие не слышали. Я умею находить общий язык с людьми. Очень хочу, чтобы «Спартак» был в лидерах не только в России, но и в Европе», - приводит слова Кавазашвили «РБ-Спорт».

В четверг «Спартак» сыграет ключевой матч за продолжение выступления в текущем сезоне еврокубков, сыграв в Польше с Легией в последней игре группового этапа Лиги Европы. На данный момент красно-белые занимают второе место в группе, но могут опуститься на последнюю позицию.

В российской премьер-лиге «Спартак» идет девятым, набрав 23 очка после 18 матчей.