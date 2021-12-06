Орлов заявил, что арбитру Матюнину не простят второй гол «Ростова» в ворота «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный арбитр матча 17-го тура российской пермьер-лиги «Зенит» - «Ростов» (2:2) Алесей Матюнин грубо ошибся, засчитав гол нападающего ростовской команды Николая Комличенко.

«Второй гол — это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого. Ну это больше хоккей, чем футбол. Даже интересно, простят это Матюнину или нет. Думаю, вряд ли. Я еще не слышал ни одного голоса, что судья был прав в этом эпизоде», - приводит RT слова Орлова, сказанные в эфире радио «Зенит».

После этой игры «Зенит» остался лидером РПЛ. 12 декабря петербуржцы на выезде сыграют с московским «Динамо», которое уступает сине-бело-голубым два очка. Ростовчане днем ранее на своем поле примут «Урал».