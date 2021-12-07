В Совете по правам человека не собираются обсуждать с президентом бойкот фанатов ЦСКА

Журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе прокомментировал акции болельщиков на матчах 17-го тура РПЛ, массово покинувших трибуны.

«Расцениваю все это в негативном ключе. Что это такое, такая агрессия к фанатам? Там были фаеры, ну и что? Пострадала куча народа, которая к этим фаерам вообще никакого отношения не имела. Были проведены репрессии, явно с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом болельщиков со стадионов вполне понятны и объяснимы.

Будет ли поднят инцидент с задержанием болельщиков на ближайшем заседании совета? Не буду обсуждать эти инциденты на заседание СПЧ, у меня есть другие темы для обсуждения с президентом», - приводит слова Сванидзе «РБК-Спорт».

Напомним, болельщики большинства команд РПЛ во время матчей 17-го тура чемпионата России покинули трибуны в поддержку армейских фанатов, задержанных в количестве 408 человек после матча ЦСКА - «Зенит».

Тогда ОМОН около трех часов не выпускал зрителей из фанатского сектора, а затем подверг досмотру и развез их по ближайшим отделениям полиции.