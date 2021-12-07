Роберт Левандовски - о словах Месси на вручении «Золотого мяча»: Надеюсь, эти слова были искренними

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слова аргентинца Лионеля Месси на вручении «Золотого мяча» в Париже, где Месси присудили седьмой трофей в карьере.

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова», — приводит слова Левандовски.

На этой церемонии Лионель заявил, что Роберт заслуживает «Золотой мяч» за 2020-й год, однако из-за пандемии вручение было отменено.

Отметим, что нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски остался на второй позиции, однако имел больше результативных действий и командных титулов в 2021 году, чем Лионель Месси.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался в рейтинге на шестой позиции.