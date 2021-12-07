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Ковачич вернулся в строй «Челси», но с «Зенитом» не сыграет

Полузащитник травмировал заднюю поверхность бедра
07 декабря 2021 09:49
автор: Александр Бойченко

Хавбек «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачич вернулся в расположение «аристократов», однако он не сможет принять участие в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом».

Напомним, игра «Зенит» – «Челси» состоится 8 декабря. Начало – в 20:45 мск. В данный момент «аристократы» занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав 12 очков. Петербуржцы располагаются на третьей строчке с четырьмя очками – сине-бело-голубые уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В матче первого тура, который прошел 14 сентября, подопечные Сергея Семака минимально уступили своему сопернику в Лондоне со счетом 0:1.

источник: The Times
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