Обамеянг не забивает в АПЛ на протяжении шести матчей кряду

Габонский форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не забивает за «Арсенал» в АПЛ шесть матчей подряд.

Самая длинная серия без голов габонца составляла 14 матчей - с февраля по август 2014 года, когда он играл за «Боруссию Дортмунд», сообщает OptaJoe в Twitter.

В этом сезоне Обамеянг провел 14 матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В последний раз капитан «Арсенала» забивал в 9-м туре чемпионата против «Астон Виллы» 22 октября, тогда лондонский клуб выиграл со счетом 3:1.