Пепе не сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов, у него коронавирус

Защитник «Порту» Пепе не сможет сыграть в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико Мадрид» из-за заражения коронавирусом. Встреча состоится сегодня, 7 декабря, и начнется в 23:00 мск.

«Пепе заразился коронавирусом. К сожалению для нас, эту ситуацию нельзя контролировать. По этой причине он пропустит матч.

Груйич получил повреждение, включить его в состав будет сложно», – сказал главный тренер команды Консейсау.

После пяти туров португальская команда идет на втором месте в квартете с пятью очками, «матрасники» занимают последнее место с четырьмя баллами.