«Легия» рассчитывает собрать аншлаг на матче со «Спартаком» в Лиге Европы

Польская «Легия» рассчитывает, что на матче со «Спартаком» в 6-м туре Лиги Европы соберется полный стадион. Арена «Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского» вмещает 31800 зрителей.

«Ожидаем, что на матче со «Спартаком» стадион будет практически заполнен. Мы ожидаем, что на игре будет около 28-29 тысяч зрителей », - цитирует ТАСС пресс-служба «Легии».

«Легия» пребывает на четвертом месте в группе с шестью очками, а красно-белые удерживают второе место, имея на один балл больше. Очная встреча команд состоится 9 декабря и начнется в 20:45 мск.