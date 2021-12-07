Экс-игрок «Зенита» проиграл все деньги в казино, а квартиру оставил бывшей жене

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и сборной Украины Роман Максимюк признался, что все свои доходы от карьеры футболиста он проиграл в казино, квартиру в Киеве оставил бывшей жене, а сам работает грузчиком.

«Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Не автоматы, а казино. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самая глупая трата.

Сейчас работаю грузчиком. Квартир во Франковске, купленных во время карьеры, не остались, я их продал. Так получилось, что когда я пришел в «Динамо», они мне обещали квартиру, но я не закрепился в составе и мне не дали. Чтобы где-то осесть, я решил купить квартиру в Киеве. Во время развода оставил ее бывшей жене», - приводит слова футболиста Fanday.

Напомним, Максимюк выступал за «Зенит» в 1998-1999 годах, проведя в составе питерцев 45 матчей и забив десять мячей. Вместе с сине-бело-голубыми игрок выигрывал Кубок России в 1999 году.