Агент Шиманьски заявил, что его клиент не покинет «Динамо» в зимнее трансферное окно

Агент Мариуш Пекарски, клиентом которого является атакующий полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, высказался о будущем своего подопечного в московском клубе.

Ранее появилась информация, что один из английских клубов был заинтересован в покупке 22-летнего поляка в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро.

– Да, были разговоры с одним английским клубом, но Себастьян хочет остаться в «Динамо» до конца этого сезона. Думаю, что так будет лучшего для него и клуба. Зимой он 100% никуда не перейдет, – цитирует агента портал «Метарейтинг».

Напомним, что Шиманьски защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, забил пять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.