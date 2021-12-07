ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Шиманьски заявил, что его клиент не покинет «Динамо» в зимнее трансферное окно

Польского футболиста хочет подписать один из английских клубов.
07 декабря 2021 10:24
автор: Владислав Корегин

Агент Мариуш Пекарски, клиентом которого является атакующий полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, высказался о будущем своего подопечного в московском клубе.

Ранее появилась информация, что один из английских клубов был заинтересован в покупке 22-летнего поляка в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро.

– Да, были разговоры с одним английским клубом, но Себастьян хочет остаться в «Динамо» до конца этого сезона. Думаю, что так будет лучшего для него и клуба. Зимой он 100% никуда не перейдет, – цитирует агента портал «Метарейтинг».

Напомним, что Шиманьски защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, забил пять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.

источник: «Метарейтинг»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кроссовер AUDI RS Q8 от тюнеров из MTM на 1001 силу стал быстрее пули"Ак Барс" проиграл "Барысу"В России стартовали предзаказы на первый ноутбук RealmeНавка не смолчала после заявления Слуцкой об отсутствии пенсииМисс Казань и ведущая «Матч ТВ» во всей красеОдна из самых эффектных спортсменок мира покорила соцсети
Судьба «Спартака» зависит от команды, которая звала Черчесова, а сейчас летит в пропасть. Что происходит с «Легией»?
В ближайший четверг 9 декабря «Спартак» проведет заключительный матч в группе Лиги Европы – в Варшаве против «Легии». От результата игры зависит, будет ли у красно-белых евровесна-2022 и в каком турнире.
В Италии объявился украинский агент 007… Обзор футбольных мемов
Главные события футбольного уик-энда в картинках и высказываниях.
Эта команда — для Олимпиады без НХЛ! Россия назвала состав на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Жамновым объявил состав команды на второй этап Евротура.
«Мы играли нереальным составом, настоящая дрим-тим!» Чесноков — о триумфе России в Кубке Дэвиса
Заслуженный мастер спорта по теннису, финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы россиян в финале этого турнира 2021 года.
Сумасшествие в Джидде! Как Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, который запомнят надолго
Предпоследний Гран-при нынешнего сезона «Формулы-1» получился невероятным, а по итогам мы имеем полное равенство между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном перед заключительной гонкой в Абу-Даби.
Серебряная салатница для русского оливье! Медведев и Рублев вернули нам Кубок Дэвиса
После 15-летнего перерыва наша сборная вновь выиграла Кубок Дэвиса – командный чемпионат мира среди мужских команд. В финале российские теннисисты победили хорватов со счетом 2:0, не отдав им ни одной партии.
Гончаренко снова выиграл дерби Краснодарского края. И снова в меньшинстве!
В заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде первым пропустил от «Сочи», но сумел победить благодаря дублю Виктора Классона (2:1).
«Динамо» способно бросить перчатку «Зениту». Кирьяков — о том, актуальна ли в нашем футболе золотая гонка
Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» победу бело-голубых над «Уфой» (2:0) и ответил на вопрос, сможет ли команда Сандро Шварца одолеть в следующем туре «Зенит» и уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата.
«Зенит», берегись! «Динамо» сделало увесистую заявку на зимнее чемпионство (видео)
В матче 17-го тура РПЛ бело-голубые на своем поле победили «Уфу» (2:0) и вплотную приблизились к зенитовцам, с которыми сыграют 12 декабря в матче за неофициальное звание зимнего чемпиона страны.
У нас есть «Клэбо в юбке»! Как 20-летняя Степанова на финише эстафеты разгромила и Швецию, и Норвегию
Второй этап лыжного Кубка мира в Лиллехаммере завершился сенсационной победой сборной России в женской эстафете. Состав нашей золотой команды: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В мужской эстафете россияне финишировали вторыми.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика