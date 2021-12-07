Дембеле хочет покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может уйти из каталонского клуба в ближайшее время.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 24-летний француз хочет сменить обстановку и реанимировать свою карьеру в другой команде. Отмечается, что в услугах форварда заинтересованы три клуба АПЛ, а именно «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Ранее появилась информация, что руководство сине-гранатовых предложила футболисту продлить новый контракт.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за команду 122 матча, забил 30 голов и отдал 21 ассист. Его действующее соглашение истекает по окончании текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.