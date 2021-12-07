Ван Дейк и Хендерсон не сыграют с «Миланом» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом» не смогут принять участие защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк и полузащитник Джонатан Хендерсон.

Их отсутствие не связано с травмами.

«Мерсисайды» уже обеспечили себе место в плей-офф с первого места в группе, а Юрген Клопп, похоже, собирается провести значительную ротацию состава.

Отметим, что «Ливерпуль» может стать первой в истории английской командой, которая сможет выиграть все матчи на групповой стадии Лиги чемпионов. В их активе сейчас 15 баллов в группе и отрыв от второго места в квартете (»Порту») составляет 10 очков. «Милан» пребывает на третьей строчке.