Агент Петреску: Для моего клиента возвращение в Россию – приоритет в карьере

Агент Николай Пырнэу, представляющий интерес главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, прокомментировал возможное возвращение своего подопечного в Россию.

Отметим, что ранее в своей карьере румынский специалист возглавлял два клуба РПЛ. В период с 2009 по 2012 годы, а также с июня по октябрь 2016-го он тренировал «Кубань». Также наставник руководил московским «Динамо» (2012-2014).

– На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию. Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна – приоритет. Любой клуб из РПЛ будет рассматриваться в первую очередь, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Петреску стал главным тренером «ЧФР Клуж» в августе этого года. Это уже третий приход 53-летнего специалиста в команду. За это время он трижды стал чемпионом Румынии.