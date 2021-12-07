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Агент Петреску: Для моего клиента возвращение в Россию – приоритет в карьере

Ранее румынский специалист тренировал «Динамо» и «Кубань».
07 декабря 2021 11:32
автор: Владислав Корегин

Агент Николай Пырнэу, представляющий интерес главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, прокомментировал возможное возвращение своего подопечного в Россию.

Отметим, что ранее в своей карьере румынский специалист возглавлял два клуба РПЛ. В период с 2009 по 2012 годы, а также с июня по октябрь 2016-го он тренировал «Кубань». Также наставник руководил московским «Динамо» (2012-2014).

– На данный момент никто из российских клубов не выходил на нас. Я неоднократно говорил, что при любом предложении из России Петреску приоритетом ставит возвращение в Россию. Если появятся варианты в разных странах, именно эта страна – приоритет. Любой клуб из РПЛ будет рассматриваться в первую очередь, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Петреску стал главным тренером «ЧФР Клуж» в августе этого года. Это уже третий приход 53-летнего специалиста в команду. За это время он трижды стал чемпионом Румынии.

источник: «РБ-Спорт»
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