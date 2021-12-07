Вейналдум рассматривает вариант с уходом из «ПСЖ»

Центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум может сменить свою клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно информации портала Teamtalk, нидерландский футболист недоволен своим текущим положением в стане парижан. Отмечается, что 31-летний хавбек готов уйти из команды в январе и вернуться в Англию, где он выступал за «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Напомним, что Вейналдум стал игроком «ПСЖ» в июле этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, забил три гола и отдал один ассист. При этом он лишь девять раз выходил в стартовом составе клуба. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.