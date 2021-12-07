Руслан Литвинов: Витория делает ставку на ребят из академии и дает им шанс

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о работе португальского специалиста Руя Витории в стане красно-белых.

«Все тренеры разные. У каждого свой подход. Не думаю, что все русские тренеры не дают прогрессировать молодым игрокам. Но Руй Витория, учитывая его опыт работы в «Бенфике», делает ставку на то, что ребята из академии подходят к основе и им уже надо давать шанс.

Если ты ошибся, Витория может напихать или подсказать, как исправить ситуацию», - передает слова Литвинова «Россия 24».

Напомним, Витория возглавил «Спартак» минувшим летом после ухода немецкого специалиста Доменико Тедеско, с которым команда финишировала на втором месте в чемпионате России и добилась права участия в квалификации Лиги чемпионов.